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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber'de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 11:04
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaş 2022 asgari ücretini merak ediyor. Peki 2022’de brüt asgari ücret ne kadar olacak? SGK primi ne kadar olur? AGİ ne kadar olacak? 2022 net asgari ücret ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Bunu ilk kez söylüyorum" ifadelerini kullanarak gündeme gelebilecek bir formülü anlattı.
A Haberde anlattı: 6 ayda bir asgari ücret... A HABER'DE ANLATTI: 6 AYDA BİR ASGARİ ÜCRET...
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A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücret...
A Haber'de anlattı: 6 ayda bir asgari ücret...
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