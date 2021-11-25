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Haberler Galeri Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber'de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber'de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaş 2022 asgari ücretini merak ediyor. Peki 2022'de brüt asgari ücret ne kadar olacak? SGK primi ne kadar olur? AGİ ne kadar olacak? 2022 net asgari ücret ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Bunu ilk kez söylüyorum" ifadelerini kullanarak gündeme gelebilecek bir formülü anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:42
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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Ocak ayında asgari ücretle birlikte herkesin alım gücü artacak. Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Peki masada hangi formüller var? 2022'de brüt asgari ücret ne kadar olacak? SGK primi ne kadar olur? AGİ ne kadar olacak? 2022 net asgari ücret ne kadar olur? Vergisiz asgari ücret hesabı nasıl?

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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Burada vergiyle ilgili ve destekle ilgili açıklamalarda bulundu Sayın Bakan. Desteği direk işçiye vereceğiz dedi. Şu anda 75 lira her işçi için işverene destek veriliyor. Bu daha önce 150 TL'ydi. Bunu direk işçiye verebilirler.

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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

Vergi de kalkabilir. Şu anda vergisiz asgari ücret var mı? Kimde var? Apartman görevlileri vergisiz asgari ücret alıyorlar. Şu anda 2.825 TL olan asgari ücret onlara 3.040 lira olarak ödeniyor.

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Asgari ücrete destek geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? A Haber’de anlattı: 6 ayda bir asgari ücretin...

3.532 lira olan asgari ücret 3801 liraya çıkacak.