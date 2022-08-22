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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 10:44
Güncelleme:22.08.2022 10:46
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın kaç lira oldu? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, rakam vererek alım ve satım için uygun seviyeleri anlattı.
Altın fiyatlarında yön ne olur? ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR?

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