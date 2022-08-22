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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın kaç lira oldu? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, rakam vererek alım ve satım için uygun seviyeleri anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:45
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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Fiyatlar düşer mi yükselir mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin

Ons tarafında satış baskısı devam ediyor. Çünkü belirsizlikler var.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR? / VİDEO

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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin

İçeride gram altın hem onsta hem de dolar / TL hareketinden etkilendiği için yukarı yönlü hareket ihtimali olduğu için 1.060 seviyesi tüm zamanların rekor seviyesiydi bunun üzerine ataklar görebiliriz.

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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin

Ki gram altında yön açık yukarı yönlü bu seviyenin aşılması durumunda 1.100 - 1.200 TL bandına doğru hareketler görürüz.

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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin

Geri çekilmeler ise özellikle 1.000 liranın altında 200 günlük ortalamalar 950 seviyesine çıktığı için 1.000'in altındaki her seviye alım için son derece uygun ve elverişli seviyeler.