Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın kaç lira oldu? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, rakam vererek alım ve satım için uygun seviyeleri anlattı.