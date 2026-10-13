Altın fiyatları neden düşüyor? Faruk Erdem yorumladı: 13 Ekim'de döviz ve petrolde oklar hangi yönde?

13 Ekim Salı günü altın fiyatlarındaki yön değişimi yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları yeniden yükselir mi, düşüş devam eder mi? Döviz ve petrol piyasalarında hangi gelişmeler takip ediliyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Merve Türkay'ın sorularını yanıtlayarak piyasalardaki gelişmeleri ve olası jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.