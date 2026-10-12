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Piyasalar haftaya hareketli başladı! Altında dalgalanma sürecek mi? İslam Memiş yorumladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Piyasalar haftaya hareketli başladı! Altında dalgalanma sürecek mi? İslam Memiş yorumladı

Altın ve para piyasaları 12 Ekim Pazartesi günü yeni haftaya hareketli başlarken yatırımcıların gözü gram altın fiyatlarına ve küresel gelişmelere çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında merkez bankalarının altın alımlarını, jeopolitik gelişmeleri ve piyasalardaki olası hareketleri değerlendirdi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman İskender Demirel ise piyasalardaki son durumu görüntüledi.

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