Hatay'da deprem konutlarının kira fiyatları değişti! İşte TOKİ'de son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Hatay'da, konut teslimatlarıyla birlikte kira piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Emlakçı Jülide Özkan, TOKİ konutlarında kiraların 10 bin ila 15 bin TL, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini açıkladı. Konutların konumu ve özelliklerine göre fiyatların farklılaştığını belirten Özkan, tapusu henüz çıkarılmayan dairelerin sözleşmeyle satışının ciddi hukuki riskler taşıdığı konusunda vatandaşları uyardı.