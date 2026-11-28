Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da diplomasi trafiği sürüyor! Yunan mevkidaşıyla Dolmabahçe'de kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, 3 günlük İstanbul ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmesi bekleniyor. Saat 15.30-16.00 sıralarında başlaması öngörülen görüşmede Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs meselesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize konularının ele alınması beklenirken, programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktardı.