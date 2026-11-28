Başakşehir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: 150 milyonluk emanet buhar oldu

İstanbul Başakşehir'deki bir sitede komşuya emanet edilen 150 milyon lira değerindeki döviz, altın, Türk lirası ve ziynet eşyasının çalınmasıyla film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 saatten kısa sürede asansör ve güvenlik kameralarından 3 kardeşi tespit ederek serveti teslim edilen adreste ele geçirdi. Soruşturmada parayı emanet eden kadının eşinin Ahbap soruşturmasından tutuklu olduğu ortaya çıkarken, tüm ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.