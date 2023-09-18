2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber'de anlattı

Gözler "Emekliye ek zam var mı?", "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularına çevrildi. Emekliler için yapılacak düzenlemede 1 ekim tarihi bekleniyor. Hangi formüller var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN