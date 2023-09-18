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Videolar Ekonomi Videoları 2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber'de anlattı

2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 10:30
Gözler "Emekliye ek zam var mı?", "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularına çevrildi. Emekliler için yapılacak düzenlemede 1 ekim tarihi bekleniyor. Hangi formüller var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
2. Torba Yasada neler var? "2. TORBA YASA"DA NELER VAR?

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