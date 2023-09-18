18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "2. Torba Yasa"da neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber'de anlattı

"2. Torba Yasa"da neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber'de anlattı

Gözler "Emekliye ek zam var mı?", "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularına çevrildi. Emekliler için yapılacak düzenlemede 1 ekim tarihi bekleniyor. Hangi formüller var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.09.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 11:02
  • 1
  • 44
2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde 7 bin 500 TL en düşük emekli maaşlarına düzenlemenin gündemlerinde olduğunu belirtmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

Başkan Erdoğan'ın da talimatıyla yapılacak olan düzenleme için artık 1 ekim tarihi beklenmeye başladı.

  • 3
  • 44
2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 4
  • 44
2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

EMEKLİ ZAMMI DA BU TORBANIN İÇİNDE

Meclis açıldığında ikinci bir torba gelecek. Orada da önemli başlıklar olacak. Emekli zammı da bu torbanın içinde olması beklenen başlıkların arasında.

  • 5
  • 44
2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

Bir süredir de zaten bunu konuşuyoruz bir zam beklentisi var emekliler için. Temmuz ayında yüzde 25'lik bir artış oldu. Yüzde 17 küsürdü 6 aylık enflasyon onun üzerine bir refah payı elendi ve dolayısıyla yüzde 25'e çıkarıldı.