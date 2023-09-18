2. Torba Yasada neler var? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhuriyet İkramiyesi gelir mi? Formülleri A Haber’de anlattı

Bir süredir de zaten bunu konuşuyoruz bir zam beklentisi var emekliler için. Temmuz ayında yüzde 25'lik bir artış oldu. Yüzde 17 küsürdü 6 aylık enflasyon onun üzerine bir refah payı elendi ve dolayısıyla yüzde 25'e çıkarıldı.