Yunanistan’dan “önce vuralım” çağrısı!.

Giriş: 10.12.2025 05:46
Türkiye’de yerli ve millî imkânlarla geliştirilen savunma sanayi sistemlerinin dünya genelinde yankı uyandırması, bazı ülkelerde ciddi rahatsızlıklara yol açtı. Bu rahatsızlığın en belirgin hissedildiği ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Yunan basınında Türkiye’ye yönelik sert söylemler giderek artarken, kamuoyunda açıkça savaş çağrıları yapılmaya başlandı. Son olarak Yunanistan’da “önce biz saldıralım”, “Türkiye’ye şimdi vurmanın tam zamanı” şeklindeki provokatif ifadeler, ülke basınında geniş yer buldu. Bu tehlikeli söylemleri A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, canlı yayında değerlendirerek Yunanistan’daki son gelişmeleri aktardı.
