İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!

İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 10:44
Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması yakın zamanda devreye girilmesi beklenirken İsrail Haaretz gazetesi yeni bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın artan diyaloğundan bahsedilirken katil Netayahu'nun dışlandığı ifade edildi.
