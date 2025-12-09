Emine Erdoğan gazetecilerin mücadelesini anlattı! "Hatırlamak en büyük direniştir"

09 Aralık 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 21:15
İsrail’in saldırılarında yaklaşık 300 gazeteci hayatını kaybetti. Bu gazetecilerin 37’si kadındı. Bu acı tablo, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” panelinde gözler önüne serildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hem yaşananları anlattı hem de Gazze’de gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin hikâyelerini hatırlattı.
