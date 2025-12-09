Emine Erdoğan gazetecilerin mücadelesini anlattı! "Hatırlamak en büyük direniştir"

İsrail’in saldırılarında yaklaşık 300 gazeteci hayatını kaybetti. Bu gazetecilerin 37’si kadındı. Bu acı tablo, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” panelinde gözler önüne serildi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hem yaşananları anlattı hem de Gazze’de gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin hikâyelerini hatırlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN