09 Aralık 2025, Salı
Tayland-Kamboçya ateşkesi bozuldu: Ölü ve yaralılar var
Giriş: 09.12.2025 16:12
Tayland ve Kamboçya arasındaki kırılgan ateşkes bir kez daha bozuldu. 2 taraf da birbirini suçladı. Çatışmayı kendilerinin başlatmadığını savundu. Savaş uçakları askeri mevzileri bombalarken ağır silahlı birlikler ve atış destek kuvvetleri harekete geçti. İlk belirlemelere göre toplamda 5 kişi hayatını kaybetti ve en az 10 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 bin kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.