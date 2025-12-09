09 Aralık 2025, Salı
Zelenski: Barış yönünde küçük bir ilerleme var
Giriş: 09.12.2025 21:16
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle görüşmek için Londra’daydı. Liderlerin ABD ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. “Barış için umut var” diyen Zelenskiy, daha sonra Brüksel’e geçerek NATO Genel Sekreteri ve Avrupalı diğer liderlerle bir araya geldi.