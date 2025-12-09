Zelenski: Barış yönünde küçük bir ilerleme var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle görüşmek için Londra’daydı. Liderlerin ABD ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. “Barış için umut var” diyen Zelenskiy, daha sonra Brüksel’e geçerek NATO Genel Sekreteri ve Avrupalı diğer liderlerle bir araya geldi.

