09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik! Trump "bitirdim" dedi savaş yeniden başladı
Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik! Trump bitirdim dedi savaş yeniden başladı

Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik! Trump "bitirdim" dedi savaş yeniden başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 22:38
Kamboçya ve Tayland arasında, Trump'ın öncülüğünde ateşkese varılmıştı ancak anlaşma çabuk bozuldu. İki ülke arasında gerilim yenide tırmanırken A Haber Tayland'tan canlı yayın ile bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Memleket Meselesi programına katılan Taylandlı Siyaset Bilimci Dr. Thanachate Wisaijorn durumun son detaylarını aktardı.
Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik! Trump bitirdim dedi savaş yeniden başladı
ABONE OL
Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik!
Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik!
Suriye’nin sembolü devrimin 1. yılında konuştu!
Suriye'nin sembolü devrimin 1. yılında konuştu!
Zelenski: Barış yönünde küçük bir ilerleme var
Zelenski: Barış yönünde küçük bir ilerleme var
Emine Erdoğan gazetecilerin mücadelesini anlattı!
Emine Erdoğan gazetecilerin mücadelesini anlattı!
Kilauea Yanardağından püsküren lav ve küller kamerayı yuttu
Kilauea Yanardağından püsküren lav ve küller kamerayı yuttu
Yunan çiftçilerin protestosu sınırları kapattı!
Yunan çiftçilerin protestosu sınırları kapattı!
Afrika penguenleri 10 yıl içinde yok olabilir
Afrika penguenleri 10 yıl içinde yok olabilir
İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!
İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!
Tayland-Kamboçya ateşkesi bozuldu!
Tayland-Kamboçya ateşkesi bozuldu!
Rumlar AB’ye silahlanmak için başvurdu!
Rumlar AB'ye silahlanmak için başvurdu!
Suriye devriminin ilk yıl dönümü!
Suriye devriminin ilk yıl dönümü!
Trump Ukrayna topraklarını Putin’e mi devredecek?
Trump Ukrayna topraklarını Putin'e mi devredecek?
Daha Fazla Video Göster