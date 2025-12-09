09 Aralık 2025, Salı
Savaşın yeni adresi Asya-Pasifik! Trump "bitirdim" dedi savaş yeniden başladı
Giriş: 09.12.2025 22:38
Kamboçya ve Tayland arasında, Trump'ın öncülüğünde ateşkese varılmıştı ancak anlaşma çabuk bozuldu. İki ülke arasında gerilim yenide tırmanırken A Haber Tayland'tan canlı yayın ile bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Memleket Meselesi programına katılan Taylandlı Siyaset Bilimci Dr. Thanachate Wisaijorn durumun son detaylarını aktardı.