09 Aralık 2025, Salı
Irak’ın kuzeyinde sel: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş: 09.12.2025 23:08
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri sel sularına kapıldı.