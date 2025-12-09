09 Aralık 2025, Salı

Suriye'nin sembolü devrimin 1. yılında konuştu!
Giriş: 09.12.2025 21:22
2016 yılında Suriye Halep’teki bir hava saldırısında yaralanarak enkazdan çıkarılan Ümran bebeği hatırlarsınız. Ümran o gün 5 yaşındaydı ve o fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Ümran’ın kaderi de ülkesi gibiydi… O iyileşirken zaman içinde Suriye de iyileşti. Yaralar sarıldı, ülke ayağa kalktı. Ümran da büyüdü. Ve kaderin bir cilvesi… Ümran, o gün onu ölümün eşiğine getiren bir diktatörün sarayında, 9 yıl sonra sahneye çıktı. Devrimin 1. yılını kutladı. Suriye iç savaşının sembol isimlerinden biriydi Ümran. Halep’teki bir hava saldırısında enkaz altında kaldığında henüz 5 yaşındaydı. Yüzü kanlar içindeydi. İç savaşın tüm trajedisini yaşayan Ümran büyüdü ve devrimin birinci yılında konuştu.
