Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) soykırımcı İsrail'in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar

Hamas'tan aldığı ağır darbeler nedeniyle çareyi zorunlu askerlik hizmetinde arayan soykırımcı İsrail'e Harediler çok sert tepki gösterdi. Ultra Ortodoks Yahudileri olarak bilinen Harediler, 4 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Polisler, otoyolda oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için zaman zaman müdahalede bulundu.

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