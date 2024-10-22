22 Ekim 2024, Salı
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Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı
Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.