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Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı

Bir omzunda dünyanın yükü, diğer omzunda kardeşi! Yaralı kardeşini 2 kilometre taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 19:58
Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.
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