A Haber İsrail’in vurduğu Dahiye’de! İşte vurulan bina

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İsrail'in Dahiye'de vurduğu binanın önünde son detayları aktardı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz bu noktayı hemen size paylaşalım sol tarafımız Cenah olarak biliyor. Hastanelere saldırıların gerçekleştiği nokta. Ama sağ tarafım ise ilk gün itibariyle İsrail’in hedefinde olan Dahiye bölgesi. Bulunduğumuz bu nokta gün boyunca İsrail saldırılarının gerçekleştiği o noktalardan sadece bir tanesi. Dahiye’nin hemen girişinde bulunan bu noktada gerçekleşen o saldırıda gün boyunca görüntülerin an ben an aktarıldığı bir yer. Buradan havadan yapılan o saldırıda çok katlı bina burada yerle bir oldu. Şuan o enkazı A Haber ekranlarına taşıyoruz. Çok katlı buluna bu nokta İsrail’in hedefindeydi. Önce İsrail saldırılarını yapacaklarına dair önce bir mesaj yayınladı. Sonra İsrail Beyrut’a saldırdı. Burada dumanların yükseldiğini yanan cisimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Enkaz altında kalan araçları da görüyorsunuz.” dedi. İşte İsrail'in Dahiye'de vurduğu bina...

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