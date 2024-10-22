Terör devleti İsrail ‘silah tehdidiyle’ göçe zorluyor!

İsrail’in soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi’nde yaşayan sivillerin güvenli bölge arayışı sürüyor. İsrail’in kuşatma altında altında tuttuğu Gazze’nin kuzeyinden zorla çıkardığı yüzlerce Filistinliyi ‘silah tehdidiyle’ göçe zorluyor. Göçe zorlanan mazlum insanlar, kuzeydeki Filistinlileri göç ettirmeyi hedefleyen İsrail'in "tehcir" planlarını boşa çıkarmak için güneye gitmek yerine yine kuzeydeki Gazze kentine doğru yola çıktı.

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