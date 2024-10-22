Beyrut İsrail tarafından saldırı altında!

A Haber muhabiri Mehmet karataş Lübnan'da son detayları aktardı. Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Beyrut'ta 3 ayrı patlama daha meydana geldi. Beyrut bir kez daha İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Karşımızdan siyah dumanlar yükseliyor. Muhtemelen o noktaya sağlık ekipleri ulaşmaya çalışıyor. İsrail Beyrut'ta 3 ayrı noktada saldırı gerçekleştirileceğine dair açıklama yapmıştı. Açıklamadan 30 dakika sonra saldırı gerçekleşti. Beyrut'ta işgalci İsrail'in saldırıları sürüyor." dedi

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