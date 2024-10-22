22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
ABD'nin New Mexico eyaletinde facia: Milyonlarca dolarlık zarar oluştu

ABD'nin New Mexico eyaletinde facia: Milyonlarca dolarlık zarar oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 17:36
ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in İran saldırısı başlıyor mu?
İsrail’in İran saldırısı başlıyor mu?
Terör devleti İsrail ‘silah tehdidiyle’ göçe zorluyor!
Terör devleti İsrail ‘silah tehdidiyle’ göçe zorluyor!
ABD’nin New Mexico eyaletinde facia!
ABD'nin New Mexico eyaletinde facia!
Fransa çiftçiler sokaklara döküldü!
Fransa çiftçiler sokaklara döküldü!
İsrail Suriye’yi vurdu: 2 ölü, 3 yaralı!
İsrail Suriye’yi vurdu: 2 ölü, 3 yaralı!
Trump hamburgercide çalıştı
Trump hamburgercide çalıştı
Yüzlerce ikiz festivalde buluştu
Yüzlerce ikiz festivalde buluştu
Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
Almanya’da köpek sahipleri her yıl vergi veriyor
Roma’nın ünlü eserine ayakbastı parası yolda
Roma’nın ünlü eserine “ayakbastı” parası yolda
İsrail Katliama devam ediyor!
İsrail Katliama devam ediyor!
Yahya Sinvar’ın kaldığı yer altı tüneli görüntüleri ortaya çıktı!
Yahya Sinvar'ın kaldığı yer altı tüneli görüntüleri ortaya çıktı!
Gazze’de bir katliam daha!
Gazze'de bir katliam daha!
Daha Fazla Video Göster