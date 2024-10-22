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İsrail Suriye’yi vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Bir araca roket saldırısı

İsrail Suriye’yi vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Bir araca roket saldırısı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 08:56
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı bir kez daha vurdu.Saldırıda hedef alınan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Hizbullah'ın para transfer birimi başkanının da olduğu açıklandı.
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