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FETÖ'nün çiftliğinde hazırlık! Vatansız Gülen'in cenazesini gömmek için iş makinesi getirdiler

FETÖ'nün çiftliğinde hazırlık! Vatansız Gülen'in cenazesini gömmek için iş makinesi getirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 23:27
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak hayatını kaybetti. Teröristbaşı Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkat çekti.
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