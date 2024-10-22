23 Ekim 2024, Çarşamba
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FETÖ'nün çiftliğinde hazırlık! Vatansız Gülen'in cenazesini gömmek için iş makinesi getirdiler
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak hayatını kaybetti. Teröristbaşı Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkat çekti.