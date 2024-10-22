22 Ekim 2024, Salı
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Netanyahu’nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar! İHA yatak odası camına isabet etmiş
Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.