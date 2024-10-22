İsrail’in İran saldırısı başlıyor mu?

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde katliam yapmaya devam ediyor. İşgal güçleri bir kez daha yerinden edilen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az yirmi Filistinli katledildi. İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki refik hariri devlet hastanesi çevresini de hedef aldı. En az 13 kişi hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise 11'inci kez İsrail’de. Gelişmeleri, Tel Aviv'de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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