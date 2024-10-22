22 Ekim 2024, Salı
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Fransa çiftçiler sokaklara döküldü! Yüksek yem fiyatları ve ek vergi…
Fransa'da yüksek yem fiyatları ve getirilecek ek tarım vergileri çiftçileri yeniden harekete geçirdi. Eylemciler resmi binaların önüne hayvan gübresi döktü, lastikler bıraktı. Yüzlerce traktör ile sokaklar kapatıldı. A Haber ekibinden Ömer Aydın da o noktadaydı.