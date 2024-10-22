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Fransa çiftçiler sokaklara döküldü! Yüksek yem fiyatları ve ek vergi…

Fransa çiftçiler sokaklara döküldü! Yüksek yem fiyatları ve ek vergi…

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:23
Fransa'da yüksek yem fiyatları ve getirilecek ek tarım vergileri çiftçileri yeniden harekete geçirdi. Eylemciler resmi binaların önüne hayvan gübresi döktü, lastikler bıraktı. Yüzlerce traktör ile sokaklar kapatıldı. A Haber ekibinden Ömer Aydın da o noktadaydı.
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Fransa çiftçiler sokaklara döküldü!
Fransa çiftçiler sokaklara döküldü!
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