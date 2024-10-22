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Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü: LGBT sapkınlığına karşı özel teşekkür!

Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü: LGBT sapkınlığına karşı özel teşekkür!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 18:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken Başkan Erdoğan İsrail'in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu'daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Başkan Erdoğan, Meloni'ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.
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