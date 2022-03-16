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Türkiye'nin Kırım tepkisine Batı'dan cevap geldi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2022 16:23
Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte Kırım’ın İlhak'ı yeniden dünyanın gündemine geldi. Türkiye, Ukrayna’da yaşananlara 2014'teki Kırım İlhakı’nın zemin hazırladığı yönünde Batı’yı eleştirirken, Batı’dan da itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında Batı’nın 2014'te Rusya’nın kırım ilhakına izin vererek korkunç bir hata yaptığını ifade etti.
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