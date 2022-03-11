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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 10:30
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. A Haber ekibi günlerdir sıcak bölgeden tüm gelişmleri anbean aktarıyor. Peki Kiev'de son durum ne? Rus birliklerin ilerlleyişi ne durumda? Rus konvoyu nerede? Dağıldı mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'den aktardı.
A Haber ateş hattında A HABER ATEŞ HATTINDA

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