11 Mart 2022, Cuma
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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. A Haber ekibi günlerdir sıcak bölgeden tüm gelişmleri anbean aktarıyor. Peki Kiev'de son durum ne? Rus birliklerin ilerlleyişi ne durumda? Rus konvoyu nerede? Dağıldı mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'den aktardı.