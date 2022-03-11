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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. A Haber ekibi günlerdir sıcak bölgeden tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. Peki Kiev'de son durum ne? Rus birliklerin ilerleyişi ne durumda? Rus konvoyu nerede? Dağıldı mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'den aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 10:30
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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor.

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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

Kiev'e doğru ilerlemesini sürdüren Rus birliklerine Ukrayna ordusu havadan ve karadan yanıt vermeye çalışıyor.

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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

Yalnızca Kiev'de değil ülkenin birçok noktasında çatışma sürüyor.

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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

Peki Kiev'de son durum ne? Rus birliklerin ilerleyişi ne durumda? Rus konvoyu nerede? Dağıldı mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'den aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Kiev'de an itibariyle sessizlik hakim en azından merkezde. Kiev artık hayalet şehir oldu diyebiliriz. 4 milyonluk Kiev'de artık 2 milyona yakın insan kaldı bunların neredeyse yüzde 80'i de savaşmak için topraklarını korumak için cephedeler. Bugün artık savaşın 16. günü.