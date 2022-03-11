SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün

HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Kiev'de an itibariyle sessizlik hakim en azından merkezde. Kiev artık hayalet şehir oldu diyebiliriz. 4 milyonluk Kiev'de artık 2 milyona yakın insan kaldı bunların neredeyse yüzde 80'i de savaşmak için topraklarını korumak için cephedeler. Bugün artık savaşın 16. günü.