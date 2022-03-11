HaberlerGaleriSON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün
SON DAKİKA: Kiev Rus güçlerinin kıskacında! A Haber ateş hattında... Hayalet şehre döndü | Rusya - Ukrayna savaşında 16. gün
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. A Haber ekibi günlerdir sıcak bölgeden tüm gelişmeleri anbean aktarıyor. Peki Kiev'de son durum ne? Rus birliklerin ilerleyişi ne durumda? Rus konvoyu nerede? Dağıldı mı? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'den aktardı.