08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Hindistan'da askeri helikopter düştü!

Son dakika: Hindistan'da askeri helikopter düştü!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2021 11:55
Son dakika haberine göre: Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Helikopterde 9 kişinin olduğu belirtilirken, kaynaklar, yakındaki üslerden arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Ülkenin yerel bir basın kaynağından alınan bilgilere göre, Savunma Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, kurmayları ve bazı aile üyeleri, Tamil Nadu'da Coimbatore ile Sulur arasında düşen Mi serisi helikopterdeydi.

HELİKOPTERDE 14 KİŞİ VARDI
Helikopterde 9 kişinin olduğu belirtilirken, kaynaklar, yakındaki üslerden arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü." ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralıalr ise Nilgiris'teki Wellington karargahına götürüldü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Rawat'ın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

ÜLKENİN İLK SAVUNMA GENELKURMAY BAŞKANI
Rawat, ülkenin 1 Ocak 2020'de atanan ilk Savunma Genelkurmay Başkanı.Yıllardır, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yeniden yapılandırmalarda önemli görevlerde yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan’da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Hindistan’da askeri helikopter düştü!
Hindistan'da askeri helikopter düştü!
Kritik zirve! Hangi konular görüşüldü?
Kritik zirve! Hangi konular görüşüldü?
Japon milyarder uzaya çıktı!
Japon milyarder uzaya çıktı!
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Enflasyona savaş açtı!
Enflasyona savaş açtı!
Rusya’da eski asker dehşet saçtı! Silahını peş peşe ateşledi
Rusya'da eski asker dehşet saçtı! Silahını peş peşe ateşledi
Avrupa’da aşısızlara para cezası!
Avrupa’da aşısızlara para cezası!
Irak’ta korkutan patlama!
Irak'ta korkutan patlama!
İşte dünyanın konuştuğu kareler
İşte dünyanın konuştuğu kareler
Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi!
Irkçı cumhurbaşkanı adayı protesto edildi!
Almanya aşısızlara kapanıyor!
Almanya aşısızlara kapanıyor!
Daha Fazla Video Göster