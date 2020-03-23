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23.03.2020

Son dakika haberi... İtalya'da çalışan sağlık çalışanı Hazal Karabaş son durumu A Haber'e anlattı! Her 10 kişiden 9'u hastaneye gidemeden ölüyor​ |Video

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya kabus gibi çöken ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını İtalya'da en şiddetli şekilde yayıldı. Çin'i bile geride bırakan İtalya'da tüm ülke karantina altında. İtalya'da sağlık projesi çalışanı Hazal Karabaş, İtalya'daki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Karabaş, sağlık çalışanlarına artık maskelerin yetmediğini belirterek, "Dün gece Küba’dan bir ekip geldi sağlık çalışanlarına yardım olmak amacıyla. Yatak sayısı yetmiyor, kit, maske yetmiyor. Normalde çadır üreten bir fabrika şuan maske üretimine geçti. STK’lar maske toplamak için seferber oldu." ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya kabus gibi çöken ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını İtalya'da en şiddetli şekilde yayıldı. Çin'i bile geride bırakan İtalya'da tüm ülke karantina altında. İtalya'da psikoloji üzerine çalışan sağlık projesi çalışanı Hazal Karabaş, İtalya'daki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA KRİTİK

İtalya Bologna'dan canlı yayına bağlanan sağlık çalışanı Karabaş, "Şu anda İtalya'daki durum hiç iç açıcı değil ne yazik ki. Rakamlar hızla artmaya devam ediyor. Sadece dün 651 kişi hayatını kaybetti. Bir gün öncesine bakacak olursak bu rakam aslında daha iyi bir rakam bir gün öncesinde 793 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 5476 bu çok büyük bir rakam. Bu hafta çok hareketli bir haftaydı ve yetkililer önümüzdeki iki haftanın çok daha kritik olacağını söylüyorlar. Bu anlamda Cumartesi günü Başbakanın belli açıklamaları oldu ve bu sabah bir kararname imzalandı. Yeni önlemler alındı. Bu sabahtan itibaren bir liste yapıldı temel ihtiyaçlar listesi. Bu listedeki ürünleri üreten ve dağıtımını yapan yerler dışında hiçbir firma açık olmayacak. Yasaya uymayan firmalar hakkında para cezası uygulanacak." ifadelerini kullandı.

KÜBA'DAN DESTEK! DOKTORLAR GELDİ...

Hastanelerin çok yoğun olduğunu ve artık maskelerin yetmediğini vurgulayan Karabaş, "Dün gece Küba'dan bir ekip geldi sağlık çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla. Hastanelerde yatak sayısı yetmiyor. Kit ve maske yetmiyor. Normalde çadır üreten bir fabrika şuan maske üretimine geçti. STK'lar maske toplamak için seferber oldu." dedi.

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