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10.03.2020

60 milyonluk İtalya tecritte! Koronavirüs tedbirleri ülke geneline yayıldı! Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli A Haber canlı yayınında

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'daki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu A Haber'de anlattı. Esenli, Türkiye’de şimdiye kadar İtalya'daki Türk vatandaşları arasından yerel makamlara yeni tip koronavirüs şüphesiyle başvuru olduğuna dair kendilerine bilgi ulaşmadığını belirterek paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını bildirdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'daki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu A Haber'de anlattı. Esenli, Türkiye'de şimdiye kadar İtalya'daki Türk vatandaşları arasından yerel makamlara yeni tip koronavirüs şüphesiyle başvuru olduğuna dair kendilerine bilgi ulaşmadığını belirterek paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ"

Önlem ve güvenlik noktasında vatandaş ile temas halinde olduklarını belirten Murat Salim Esenli şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızın sağlık durumu ile ilgili olarak Milano Başkonsolosluğu ve Roma Büyükelçiliği olarak yakın takipteyiz. Vatandaşlarımıza yerel makamların yaptığı tavsiyelere harfiyen uymalarını telkin ediyoruz. Burada önemli olan boyut başka beldelere gidiştir. Mecbur bir sebep var ise belge ile ispatlandıktan sonra geçiş söz konusu olabilir. İş nedeni ile başka beldeye gidilebilir ancak bunda da belge gösterilmesi gerekiyor. Sağlık nedeniyle harekette bir kısıtlama yoktur. Bu bağlamda yaşlı ve hastaların evde kalması gerekiyor. 3 Nisan'a kadar da tüm eğitim kurumları kapalı olacaktır. Bizler Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak 7/24 saat esasına bağlı kalarak can ve başla çalışıp vatandaşlarımızın haklı soru ve kaygılarına yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız bağlamında alarme olacağımız bir durumla karşı karşıya değiliz fakat bu gardımızı düşüreceğimiz ve gerekli işlemleri yapmayacağımız anlamına gelmez. Bu noktada son derece dikkatli şekilde hadiseyi takip ediyor ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda da vatandaşlarımızı sosyal medya üzerinde aydınlatıyoruz. Vatandaşlarımızın Roma Büyükelçiliğinin ve Milano Başkonsolosluğunun sosyal medya sayfalarını takip etmelerini de bu noktada öneriyoruz."

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