Son dakika: Donald Trump'tan çarpıcı açıklama: Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti

Son dakika haberi... ABD'de usulsüzlük ve hukuksuzluk iddialarıyla düğümlenen seçimlere ilişkin belirsizlikler sürerken Başkan Donald Trump sürece ilişkin son durumu değerlendirdi. Demokratları seçime bir çok farklı şekilde hile karıştırmakla suçlayan trump, "Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti" dedi. Öte yandan The Economist dergisi ise daha kesin sonuçlar açıklanmadan ABD başkanını seçti ve son sayısındaki kapağına Joe Biden'ın resmini taşıdı.

ABD'de usulsüzlük ve hukuksuzluk iddialarıyla düğümlenen seçimlere ilişkin belirsizlikler sürerken Başkan Donald Trump sürece ilişkin son durumu değerlendirdi. Demokratları seçime bir çok farklı şekilde hile karıştırmakla suçlayan trump, "Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti" dedi. Öte yandan The Economist dergisi ise daha kesin sonuçlar açıklanmadan ABD başkanını seçti ve son sayısındaki kapağına Joe Biden'ın resmini taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump "Seçime hile karıştırdıklarına dair elimizde bir çok somut kanıt var." ifadelerini kullanarak tartışmalı seçime ilişkin "yolsuzluk" iddialarına yanıt verdi.

Trump demokratların uzaktan oy kullanma sistemiyle seçimi yozlaştırdığını iddia etti.

Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı uzaktan atılan oylar devreye girene kadar bir çok eyalette lider olduklarını ifade etti.

Trump ayrıca tartışmalı süreci bütünüyle mahkemeye taşıyacağını belirtti.

Öte yandan sosyal medya platformları ve büyük şirketlerin de seçime müdahale ettiğini ifade eden Trump bu firmaların sonuçları demokratlar lehine

çarpıtmak istediğini belirtti.

