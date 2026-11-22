İngiltere Kralı 3. Charles'tan Türkiye'ye COP31 teşekkürü! Başkan Erdoğan'a mektup

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nin yankıları sürüyor. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapması ve konferans başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile COP31 Başkanı Murat Kurum'a teşekkür mektubu gönderdi. Kral Charles'ın Türkiye'ye yönelik takdir mesajının ayrıntılarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.