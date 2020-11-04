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Trump'ın Kampanya Danışmanı Bill Stepien: Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Trump...

Başkanı 'ın Kampanya Danışmanı , hukuki yollarla kullanılan tüm oyların sayılması durumunda seçimi kazanacaklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Trump'ın Kampanya Danışmanı Bill Stepien: Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Trump...

'de dün düzenlenen ve kritik eyaletlerdeki sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump'ın kampanya ekibinden açıklama geldi.

Stepien, gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik eyaletler olan Michigan, Nevada, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanacaklarına inandıklarını belirterek, Wisconsin'de oy farkının yüzde 1 civarında olduğunu ve buradaki oyların tekrar sayılabileceğini kaydetti.

Hala birçok eyalette Cumhuriyetçi seçmenin çoğunlukta bulunduğu bölgelerdeki oyların sayım aşamasında olduğunun altını çizen Stepien, "Biz verilerimize ve matematiğimize güveniyoruz. Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Başkan Trump bu seçimleri kazanır." dedi.

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