Lisede başlayan 58 yıllık dostluk aşka dönüştü! 75 yaşında evlendiler
Lise sıralarında başlayan 58 yıllık arkadaşlık, Tuzla'da nikah masasında mutluluğa dönüştü. 75 yaşındaki Servet Erkenez ve Kamil Yıldırım, eşlerini kaybettikten yıllar sonra yeniden aşka yelken açtı. Yıllarca bayramlarda ve doğum günlerinde mesajlaşarak sürdürdükleri arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çift, mutluluklarını "İkinci baharımız oldu, sonbaharımızı birlikte yaşamak istiyoruz" sözleriyle anlattı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr