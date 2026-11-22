Huzurevinde ihmalle ölüm davasında yeni gelişme! Doktora verilen para cezası bozuldu

İzmir'de kaldığı özel huzurevinde banyo yaptırıldığı sırada aşırı sıcak su nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan 86 yaşındaki Fatma Uraz, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan huzurevi doktoruna verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasının 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesine ilişkin karar, istinaf mahkemesinden döndü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, doktorun müdahale etmesi veya hastayı bir sağlık kuruluşuna yönlendirmesi halinde ölümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin araştırılmasını istedi. Dosya, yeni rapor hazırlanması için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesine gönderildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüne ilişkin davadaki son gelişmeleri aktardı.