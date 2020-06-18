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Somali'deki saldırının hedefinde Türk okul mu vardı? Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı A Haber'de açıkladı

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Giriş: 18.06.2020 12:11
Güncelleme:18.06.2020 12:18
Son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. A Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Patlamanın bizim okulla bir ilgisi yok. Hedef okul değil yakınındaki hastaneydi" dedi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Patkama Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"HEDEF OKUL DEĞİL YAKININDAKİ HASTANEYDİ"
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün A Haber canlı yayınında konuştu. Birol Akgün, "Patlamanın bizim okulla bir ilgisi yok. Hedef okul değil yakınındaki hastaneydi" dedi.

Akgün, "Bize gelen ilk bilgilere göre 2 Somali vatandaşının öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı... Bu teyite muhtaç bilgilerdir. Ama bizim okulumuzda herhangi bir hasar yok. Saldırı zaten bizim okulumuza yönelik değil." ifadelerini kullandı.

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