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Somali'de bombalı saldırı | Saldırıda yaralanan hükümnet sözcüsü Türkiye'ye getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 12:40
Bombalı intihar saldırısında yaralanan Somali hükümetinin sözcüsü tedavi için özel bir jetle Türkiye ye getirildi. Sözcünün tedavisi İstanbul’da bir hastanede yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
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