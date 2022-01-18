18 Ocak 2022, Salı
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Somali'de bombalı saldırı | Saldırıda yaralanan hükümnet sözcüsü Türkiye'ye getirildi
Bombalı intihar saldırısında yaralanan Somali hükümetinin sözcüsü tedavi için özel bir jetle Türkiye ye getirildi. Sözcünün tedavisi İstanbul’da bir hastanede yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.