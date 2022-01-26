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Rusya-Ukrayna arasında savaş bir kurşuna bakıyor! Rusya'dan flaş hamle

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Giriş: 26.01.2022 09:12
Rusya ile Ukrayna arasında savaş bir kıvılcıma bir kurşunun atılmasına bakıyor. Her iki tarafta muhtemel savaşa için teyakkuzda. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden gerginlik sırasında ülkenin güneyinde ve Kırım'da geniş çaplı askeri tatbikatlara başlandığını açıkladı.
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