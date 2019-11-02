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02.11.2019

Oyuncak silahla soyguna kalkışınca bakın başına neler geldi

Oyuncak silahla markete dalan bir kişi, o sırada alışveriş yapan müşteriler tarafından durduruldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Aleksin kentinde meydana geldi. Elindeki oyuncak silahla markete giren 41 yaşındaki adam, silahını göstererek marketteki çalışan ve müşterileri tehdit etti. O sırada silahın oyuncak olduğunu fark eden bir müşteri, eliyle uzanarak silahı tutmaya çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından soyguncuya arkadan yaklaşan başka bir müşteri, soyguncuyu diğer müşterinin de yardımıyla yere yatırarak durdurdu.

Yerel medya, 41 yaşındaki soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığını ve yapılan muayenede alkollü olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.

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