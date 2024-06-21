NATO’da Rutte dönemi başlıyor! NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte mi olacak?

NATO’nun yeni genel sekreterinin ismi belli oldu. Romanya CUMHURBAŞKANI adaylıktan çekildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte tek aday olarak kaldı. Rutte'nin ABD’de yapılacak NATO liderler zirvesinde isminin açıklanması bekleniyor. Ancak yeni genel sekreteri zorlu bir uluslararası ilişkiler denklemi bekliyor. İşte detaylar…

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