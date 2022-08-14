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Mısır'da kilise yangını! Ölü ve yaralılar var işte ilk görüntüler

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Giriş: 14.08.2022 14:14
Son dakika haberine göre Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişinin öldüğü 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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