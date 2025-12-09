09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Rumlar AB'ye silahlanmak için başvurdu! Tam 1,2 milyar Euro
Rumlar AB’ye silahlanmak için başvurdu! Tam 1,2 milyar Euro

Rumlar AB'ye silahlanmak için başvurdu! Tam 1,2 milyar Euro

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 12:32
KKTC ve Türkiye'ye karşı silahlanan Rum kesimi gerilimi artıracak yeni bir adım attı. Avrupa Birliği'ne 1 milyar 200 milyon Euro'luk silah desteği için başvurdu. Safe programı kapsamındaki başvuru listesinde helikopterlerden zırhlılara pek çok silah bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rumlar AB’ye silahlanmak için başvurdu! Tam 1,2 milyar Euro
ABONE OL
İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!
İsrailli Haaretz gazetesinden Türkiye analizi!
Rumlar AB’ye silahlanmak için başvurdu!
Rumlar AB'ye silahlanmak için başvurdu!
Suriye devriminin ilk yıl dönümü!
Suriye devriminin ilk yıl dönümü!
Trump Ukrayna topraklarını Putin’e mi devredecek?
Trump Ukrayna topraklarını Putin'e mi devredecek?
Esad’sız Suriye’nin 1’nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
Esad'sız Suriye'nin 1'nci yılı! Şam sokaklarında büyük kutlama
İsrailli Ben-Gvir’den yağlı urgan skandalı!
İsrailli Ben-Gvir'den "yağlı urgan" skandalı!
A Haber Esad’sız Suriye’nin 1. yılında Şam’da
A Haber Esad'sız Suriye'nin 1. yılında Şam'da
Rusya WhatsApp’ı yasaklamaya hazırlanıyor
Rusya WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
Devrik Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
A Haber Şam’da
A Haber Şam'da
Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?
Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?
İspanya’dan Filistin’e bir destek daha
İspanya'dan Filistin'e bir destek daha
Daha Fazla Video Göster