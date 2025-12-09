Rumlar AB’ye silahlanmak için başvurdu! Tam 1,2 milyar Euro

KKTC ve Türkiye'ye karşı silahlanan Rum kesimi gerilimi artıracak yeni bir adım attı. Avrupa Birliği'ne 1 milyar 200 milyon Euro'luk silah desteği için başvurdu. Safe programı kapsamındaki başvuru listesinde helikopterlerden zırhlılara pek çok silah bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN