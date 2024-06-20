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"Kudüs'te görev yapmak çok büyük onur"

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Giriş: 20.06.2024 15:00
Güncelleme:20.06.2024 15:01
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, görevinin son gününde A Haber'e açıklamalarda bulundu. İşte A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu'nun özel röportajı.
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